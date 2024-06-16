​​​​В СИЗО в Ростовской области обвиняемые захватили в заложники сотрудников

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Обвиняемые, которые содержатся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников УИС. Об этом сообщили в ведомстве.
По данным ГУФСИН, СИЗО работает в штатном режиме. Отмечается, что обстановка контролируется.
Согласно информации ведомства, с захватчиками ведутся переговоры. По предварительным данным, обвиняемые смогли отобрать оружие у силовиков.
В настоящее время у здания на улице Максима Горького перекрыта дорога. К месту инцидента съезжаются машины скорой помощи и Росгвардии.
Ранее сообщалось, что в пяти тюрьмах Эквадора заключенные удерживали в заложниках 125 сотрудников службы тюремной безопасности. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Согласно информации ведомства, с захватчиками ведутся переговоры. По предварительным данным, обвиняемые смогли отобрать оружие у силовиков.
В настоящее время у здания на улице Максима Горького перекрыта дорога. К месту инцидента съезжаются машины скорой помощи и Росгвардии.
Ранее сообщалось, что в пяти тюрьмах Эквадора заключенные удерживали в заложниках 125 сотрудников службы тюремной безопасности. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Экс-бойцу ЧВК «Вагнер» огласили приговор за убийство девочки в Липецке
Екатерина Коршунова