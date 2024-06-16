Стали известны подробности захвата заложников в СИЗО в Ростовской области

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Шестеро обвиняемых выбили оконную решетку в своей камере в СИЗО в Ростовской области и проникли в дежурную часть, где взяли в заложники сотрудников УИС. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Согласно информации источника, среди захватчиков есть несколько человек, уже осужденных по «террористическим» статьям. Уточняется, что в заложниках находятся начальник оперативного управления подполковник Александр Б. и младший инспектор дежурной службы СИЗО 1.
В настоящее время с захватчиками ведутся переговоры. Как сообщает ГУФСИН, СИЗО работает в штатном режиме.
Напомним, 16 июня обвиняемые, которые содержатся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников УИС.
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В настоящее время с захватчиками ведутся переговоры. Как сообщает ГУФСИН, СИЗО работает в штатном режиме.
Напомним, 16 июня обвиняемые, которые содержатся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников УИС.
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Екатерина Коршунова