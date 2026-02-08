В российском регионе 17-летняя девушка попала под грузовой поезд и выжила

08 февраля 2026, 11:27

В Хабаровском крае 17-летняя девушка попала под грузовой поезд

Фото: Istock/Serjio74

В Хабаровском крае 17-летняя девушка попала под грузовой поезд. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.