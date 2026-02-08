В российском регионе 17-летняя девушка попала под грузовой поезд и выжила
В Хабаровском крае 17-летняя девушка попала под грузовой поезд. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Инцидент случился вечером 7 февраля вблизи железнодорожной станции Хор. Предварительная информация указывает, что несовершеннолетняя пересекала железнодорожные пути в неустановленном месте прямо перед движущимся составом.
В результате происшествия девушка получила различные травмы. Медики доставили пострадавшую в больницу и оказывают ей необходимую помощь. Хабаровская транспортная прокуратура сейчас проводит проверку.
Специалисты изучают, как на месте выполняют законодательство о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Отдельно эксперты оценят, как уполномоченные органы работают над профилактикой детского травматизма. Обстоятельства происшествия продолжают выяснять.
