Пьяный россиянин в ТЦ выпил бутылку с 70% уксусной кислотой
На Сахалине мужчина в состоянии опьянения выпил бутылку с 70% уксусной кислотой
Посетитель торгового центра на Сахалине выпил уксусную кислоту, приняв её за алкоголь. Как сообщает Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчёта», инцидент произошёл вечером 7 февраля в продуктовом отделе.
По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он купил бутылку с 70-процентным раствором уксусной кислоты и сразу сделал глоток. Одна из посетительниц рассказала, что увидела пострадавшего лежащим на полу, у него шла пена изо рта.
«Мужчина корчился от боли. Вызвала скорую, людям начала объяснять, что произошло, они помогали», — сообщила свидетельница ЧП.По её словам, охрана торгового центра не вмешалась. На место оперативно приехала реанимационная бригада. Медики госпитализировали мужчину в городскую больницу. В региональном министерстве здравоохранения факт вызова подтвердили. Правоохранительные органы сейчас выясняют обстоятельства произошедшего.