Пьяный россиянин в ТЦ выпил бутылку с 70% уксусной кислотой

08 февраля 2026, 12:57

На Сахалине мужчина в состоянии опьянения выпил бутылку с 70% уксусной кислотой

Фото: Istock/natthapenpis

Посетитель торгового центра на Сахалине выпил уксусную кислоту, приняв её за алкоголь. Как сообщает Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчёта», инцидент произошёл вечером 7 февраля в продуктовом отделе.





По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он купил бутылку с 70-процентным раствором уксусной кислоты и сразу сделал глоток. Одна из посетительниц рассказала, что увидела пострадавшего лежащим на полу, у него шла пена изо рта.

«Мужчина корчился от боли. Вызвала скорую, людям начала объяснять, что произошло, они помогали», — сообщила свидетельница ЧП.