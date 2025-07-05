В аэропорту Пулково задержали более 50 рейсов для обеспечения безопасности полетов
В аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» были задержаны более 50 рейсов из-за введения временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе представителей воздушной гавани.
Отмечалось, что обслуживающий персонал и наземные службы работают в усиленном режиме для минимизации последствий. Первые ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту ввели еще в 23:15 (мск) 4 июля. По большей части, воздушная гавань работала в ночь на 5 июля со значительными ограничениями.
Ранее Росавиация подтвердила введение ограничений в «Пулково», а также распространила аналогичные меры на аэропорты Ульяновска и Саратова.
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Пулково полностью сняли только к 05:44 утра (мск).
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