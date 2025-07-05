В аэропорту Пулково задержали более 50 рейсов для обеспечения безопасности полетов

05 июля 2025, 06:46

Фото: iStock/den-belitsky

В аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» были задержаны более 50 рейсов из-за введения временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе представителей воздушной гавани.