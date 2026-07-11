Последствия непогоды устраняют в российском регионе

11 июля 2026, 21:10

Больше 60 бригад восстанавливают электричество в Тверской области

Фото: istockphoto/zhengzaishuru

В Тверской области продолжаются восстановительные работы на энергосетях, поврежденных в результате разгула стихии. Прохождение атмосферного фронта сопровождалось ливнями, грозами, местами градом и шквалистым ветром с порывами до 25 м/с, сообщили в пресс-службе «Россети Центр».