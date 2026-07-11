Последствия непогоды устраняют в российском регионе
В Тверской области продолжаются восстановительные работы на энергосетях, поврежденных в результате разгула стихии. Прохождение атмосферного фронта сопровождалось ливнями, грозами, местами градом и шквалистым ветром с порывами до 25 м/с, сообщили в пресс-службе «Россети Центр».
Непогода привела к падению деревьев на линии электропередачи и обрывам проводов, оставив без света ряд потребителей в регионе. В ликвидации последствий задействовали значительные силы: 64 аварийные бригады, объединяющие 204 специалиста, и 73 единицы специализированной техники.
Особое внимание энергетики уделяют шести наиболее пострадавшим муниципальным образованиям — Ржевскому, Старицкому, Зубцовскому, Торжокскому, Кувшиновскому и Селижаровскому округам. Для оперативной работы с населением в этих районах развернули мобильные пункты, где жители могут подать заявки на проведение необходимых работ и уточнить график возвращения электричества в свои дома.
По прогнозам Гидрометцентра, неблагоприятные метеоусловия сохранятся в регионе до конца суток 11 июля. В связи с этим в «Тверьэнерго» ввели особый режим функционирования, действует оперативный штаб, который в круглосуточном режиме отслеживает изменение погодной обстановки и ход ремонтных кампаний. Специалисты предприятия также поддерживают постоянное взаимодействие с региональными управлениями МЧС и местными администрациями для координации совместных действий.
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