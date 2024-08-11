Опубликовано видео последствий падения сбитой ракеты ВСУ на жилой дом в Курске

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Последствия падения ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилой дом в Курске попали на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Приграничный дозор».
Судя по видео, двор и автомобиль охвачены пламенем, взрывом выбиты окна и поврежден балкон. На месте происшествия работают пожарные бригады.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что сбитая ракета упала на дом и вызвала пожар.
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Александр Климов