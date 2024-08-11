Стало известно число пострадавших в результате падения ракеты ВСУ в Курске

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По предварительной информации, ракета Вооруженных сил Украины (ВСУ) упала на жилой дом в Курске, в результате чего пострадали пять человек. Об этом инциденте сообщил Telegram-канал Baza.
Ранее сбитая ракета ВСУ упала на жилой дом и стала причиной пожара, заявил врио главы Курской области Алексей Смирнов.
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Александр Климов