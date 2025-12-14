Последствия схода цистерн под Пензой ликвидируют 300 человек

14 декабря 2025, 11:07

Фото: istockphoto/scanrail

Около 300 сотрудников магистрали и четыре восстановительных поезда привлекли к устранению последствий инцидента на станции Чаис в Пензенской области. Об этом сообщили в Куйбышевской железной дороге, пишет РИА Новости.