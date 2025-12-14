Последствия схода цистерн под Пензой ликвидируют 300 человек
Около 300 сотрудников магистрали и четыре восстановительных поезда привлекли к устранению последствий инцидента на станции Чаис в Пензенской области. Об этом сообщили в Куйбышевской железной дороге, пишет РИА Новости.
В субботу на станции произошло столкновение маневрового локомотива с грузовым составом, из-за чего несколько вагонов сошли с рельсов. Пострадавших нет. Возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.
Как уточнили в КбшЖД, сейчас продолжается уборка сошедшего подвижного состава. Затем специалисты приступят к восстановлению насыпи, укреплению пути, укладке новой рельсошпальной решетки и ремонту контактной сети.
Для оперативного управления ликвидацией последствий на дороге также действует координационный штаб.
Читайте также: