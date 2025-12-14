Россиянин огрел табуретом и ограбил знакомого после ссоры
В Санкт-Петербурге задержали 49-летнего местного жителя, который избил и ограбил 60-летнего знакомого. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу в своем телеграм-канале.
По версии следствия, все произошло вечером 13 декабря в квартире на улице Беринга на Васильевском острове. Сначала мужчины поссорились, а затем набросились друг на друга с кулаками. В ходе драки гость ударил хозяина жилья табуретом, забрал его телефон и скрылся.
Вскоре избитый оказался в больнице, а дебошир — в полицейском участке. Его нашли в доме на улице Шевченко. Как выяснилось, петербуржец уже был судим. Его привлекли к административной ответственности по статье о побоях. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
