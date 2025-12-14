Россиянин огрел табуретом и ограбил знакомого после ссоры

14 декабря 2025, 10:31

В Петербурге задержали рецидивиста, который ограбил знакомого после драки

Фото: iStock/YakobchukOlena

В Санкт-Петербурге задержали 49-летнего местного жителя, который избил и ограбил 60-летнего знакомого. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу в своем телеграм-канале.