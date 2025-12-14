Почти 150 человек спасли из снежного плена в российском регионе

14 декабря 2025, 09:46

РИА Новости: с заснеженной трассы под Саратовом эвакуировали 148 человек

Фото: iStock/MarianVejcik

В Саратовской области с заснеженной трассы эвакуировали 148 человек, включая 34 детей. Об этом сообщил глава управления безопасности правительства региона Юрий Юрин.