Почти 150 человек спасли из снежного плена в российском регионе
В Саратовской области с заснеженной трассы эвакуировали 148 человек, включая 34 детей. Об этом сообщил глава управления безопасности правительства региона Юрий Юрин.
По его словам, которые приводит РИА Новости, в спасательной операции задействовали несколько единиц спецтехники, в том числе гусеничный вездеход. Сотрудники экстренных и коммунальных службы работают в усиленном режиме.
Собеседник агентства уточнил, что люди застряли в автомобилях вблизи села Безымянное из-за заносов. Сейчас они находятся в пункте временного размещения в соседнем селе Титоренко.
Также отмечается, что из-за метели на пяти федеральных трассах в Саратовской области ввели временные ограничения для грузовиков и автобусов.
Ранее сообщалось, что в Саратовской области сильный ветер снес часть кровли с трехэтажного дома. Обломок упал на автомобиль и убил находившегося в нем мужчину.
