Появились новые подробности о стрельбе в Брауновском университете

14 декабря 2025, 09:28

Погибшими при стрельбе в Брауновском университете были студенты

Фото: iStock/mirror-images

Жертвами стрельбы в Брауновском университете в США стали студенты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова президента учебного заведения Кристины Паксон.





Напомним, мэр города Провиденс Бретт Смайли заявил, что в результате происшествия два человека погибли и восемь пострадали. Раненых спасают в больнице Род-Айленда, их состояние критическое.

«Наше внимание сейчас сосредоточено на семьях, пострадавших от этого, на семьях двух студентов, которые, к сожалению, погибли сегодня, а также на восьми-девяти студентах, находящихся в больнице», — сказала Паксон на пресс-конференции.