Появились новые подробности о стрельбе в Брауновском университете
Погибшими при стрельбе в Брауновском университете были студенты
Жертвами стрельбы в Брауновском университете в США стали студенты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова президента учебного заведения Кристины Паксон.
Напомним, мэр города Провиденс Бретт Смайли заявил, что в результате происшествия два человека погибли и восемь пострадали. Раненых спасают в больнице Род-Айленда, их состояние критическое.
«Наше внимание сейчас сосредоточено на семьях, пострадавших от этого, на семьях двух студентов, которые, к сожалению, погибли сегодня, а также на восьми-девяти студентах, находящихся в больнице», — сказала Паксон на пресс-конференции.Смайли на той же встрече добавил, что появилась информация о еще одном человеке, получившем ранение при стрельбе. Его жизнь находится вне опасности. Таким образом, число пострадавших возросло до девяти.
Тем временем подозреваемый остается на свободе. Сейчас на месте происшествия работают более 400 офицеров из разных правоохранительных органов.