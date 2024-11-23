Полиция обнаружила ячейку китайской секты в Томской области

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В Томской области обнаружили ячейку китайской тоталитарной секты «Фалуньгун»*. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на региональные правоохранительные органы.
Отмечается, что в пятницу, 22 ноября, полиция провела обыски у функционера законспирированной ячейки религиозного движения «Фалуньгун» под Томском.
Как пишет агентство, обыски прошли по трём адресам проживания и работы сектанта. Во время проверки была обнаружена различная религиозная символика и атрибутика ещё одной нежелательной организации «Фалунь Дафа»*. Также были изъяты иные документы и предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.
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*организации признаны нежелательными на территории России
Анастасия Чинкова