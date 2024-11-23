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Полиция обнаружила ячейку китайской секты в Томской области

Ячейку китайской секты «Фалуньгун»* обнаружили в Томской области
Фото: iStock/Dzurag

Фото: iStock/Dzurag

В Томской области обнаружили ячейку китайской тоталитарной секты «Фалуньгун»*. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на региональные правоохранительные органы.


Отмечается, что в пятницу, 22 ноября, полиция провела обыски у функционера законспирированной ячейки религиозного движения «Фалуньгун» под Томском.

Как пишет агентство, обыски прошли по трём адресам проживания и работы сектанта. Во время проверки была обнаружена различная религиозная символика и атрибутика ещё одной нежелательной организации «Фалунь Дафа»*. Также были изъяты иные документы и предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

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*организации признаны нежелательными на территории России
#томская область
#китай
#полиция
#обыски
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#документы
Суд арестовал имущество экс-замгубернатора Брянской области
Басманный суд арестовал имущество брянского экс-замгубернатора Петроченко по делу о взятке
23 ноября 2024, 09:03

Александр Петроченко (Фото: Тг-канал Судов общей юрисдикции города Москвы)

Московский Басманный суд в рамках уголовного дела против экс-замгубернатора Брянской области Александра Петроченко арестовал его имущество. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ходатайство было удовлетворено», — сообщили журналистам в инстанции.

Собеседник агентства добавил, что суд удовлетворил соответствующее ходатайство 5 ноября. Перечень имущества, на которое был наложен арест, не уточняется.

16 октября Басманный суд Москвы арестовал Петроченко до 14 декабря. Бывшего чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В судебных документах говорится, что он был пойман с поличным. Александру Петроченко грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

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#ук
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Российские десантники захватили автомобиль ВСУ в Курской области
23 ноября 2024, 06:47

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Бойцы подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения воздушно-десантных войск (ВДВ) при попытке прорваться через позиции ВСУ в Курской области захватили автомобиль «Мастиф», сообщили в Минобороны России.
«Военнослужащие ВДВ устроили засаду и разгромили противника, уничтожив большое количество личного состава и техники ВСУ, а также захватив бронеавтомобиль "Мастиф" западного производства», – заявили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что бойцы подразделения «Ахмат» перехватили тяжелый украинский БПЛА «Мамонт» в Курской области. Солдат с позывным Диор заявил, что впервые столкнулся с «Мамонтом». Он описал конструкцию беспилотника как нечто среднее между FPV-дроном и беспилотником «Баба-Яга».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#всу
#беспилотник
#украина
#курская область
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Беспилотник сбили в российском регионе
Минобороны РФ: ПВО сбила БПЛА в Белгородской области
23 ноября 2024, 00:39

Фото: iStock/Diy1

Система ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.
Отмечается, что ВСУ попытались атаковать российскую территорию около 21:20 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», – сообщается в релизе оборонного ведомства.

Ране стало известно, что в период с 20:00 до 21:20 по московскому времени 22 ноября система ПВО сбила четыре БПЛА над Белгородской областью и один – над Курской.

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#курская область
#белгородская область
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Украинец залил патруль ТЦК слезоточивым газом после отказа от взятки
23 ноября 2024, 00:18

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

В городе Полонное Хмельницкой области мужчина применил слезоточивый газ после того, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) отказались от предложенной им взятки в размере 200 евро, сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».
Инцидент произошел 21 ноября. Сотрудники ТЦК остановили нескольких мужчин для составления административных протоколов за нарушение правил воинской повинности. Из остановившихся украинцев один предлагал взятки военным комиссарам, но они отказались от вознаграждения.

Затем мужчина применил слезоточивый газ против военных комиссаров и сотрудников полиции и исчез.

Пресс-служба ТЦК заявила, что «действия нарушителя зафиксированы». О поимке украинца в данный момент неизвестно.

Ранее сообщалось, что 15 ноября на складе в Киевской области сотрудник ТЦК пытался застрелить сбежавшего от него грузчика. Министерство обороны Украины признало факт применения оружия военным комиссаром и назначило проверку по данному факту.

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#стрельба
#взятка
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BI: шесть туристов выпили испорченный алкоголь во время отдыха в Азии и умерли
22 ноября 2024, 22:04

Фото: iStock/ Far700

Шесть туристов из разных стран выпили испорченные спиртные напитки во время отпуска в Азии и умерли, сообщил Business Insider (BI).
Американец, британка, две австралийки и две датчанки стали жертвами отравления. Все туристы приобретали алкоголь, который содержал метанол, в популярном туристическом городе Ванг Вьенг в Лаосе.

19-летние гражданки Австралии выпили спиртное в хостеле. Его работники нашли пострадавших в номере, потом девушек доставили в медицинское учреждение в критическом состоянии. Спасти обеих не удалось. Откуда у остальных четверых туристов появились напитки с метанолом, не уточнялось.

Издание подчеркнуло, что употребление метанола, бесцветного и безвкусного спирта, может привести к тошноте, рвоте, сердечной и дыхательной недостаточности. Вещество используется в составе чистящих средств, клея и красок. По информации организации «Врачи без границ», в Азии зафиксировали высочайший в мире уровень отравления данным веществом.

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#туристы
#напитки
#работники
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В Петербурге на станции метро «Приморская» под колёсами поезда погибла девушка
22 ноября 2024, 19:14

Фото: istockphoto/Artem Cherednik

Вечером 22 ноября на станции метро «Приморская» в Санкт-Петербурге молодая девушка упала на рельсы. Не успевший затормозить поезд проехал прямо по ней.
Чрезвычайное происшествие в метрополитене произошло около 16:30, сообщает «Фонтанка.ру». Несмотря на уже начавшийся вечерний час пик и обилие людей на платформе, девушку никто не толкал. Вытащить её перед приближающимся поездом уже не успели. Девушка погибла под колёсами поезда. В обстоятельствах трагедии теперь предстоит разбираться правоохранителям.

В ноябре это уже третий случай падения человека на рельсы в петербургском метрополитене. 6 ноября петербуржец на станции «Спортивная» засмотрелся в телефон и не увидел края платформы, из-за чего оступился и упал. Машинисту поезда передали сигнал экстренной остановки, пострадавшего вытащили на платформу, он отделался попаданием в травматологию. 7 ноября на станции «Электросила» мужчина упал прямо перед поездом, но его успели спасти. Реакцию и сноровку проявили сотрудники метрополитена, которые оперативно помогли упавшему забраться обратно на платформу — поезд затормозить уже не успевал.

К сожалению, последний случай закончился трагической смертью молодой петербурженки.

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Директора рехаба в Орле задержали пьяным за рулём и с наркотиками в машине
22 ноября 2024, 18:24

Фото: istockphoto/Thomasaf

Машину Вячеслава Путютина задержали в Москве на проспекте Маршала Жукова. Манера его езды показалась правоохранителям подозрительно неровной.
Во время досмотра полицейские заметили, что водитель не только пьян, но и заметно нервничает, передаёт телеграм-канал Baza. Как оказалось, не зря. Когда сотрудники МВД обыскали его машину, то обнаружили четыре свёртка с неизвестным веществом.

«Это по работе», мог бы сказать Путютин. Он руководит филиалом реабилитационного центра для наркоманов в Орле. Но вместо это мужчина лишь молча смотрел в асфальт, а потом отвёл в сторону одного из полицейских и прошептал ему на ухо сумму с шестью нулями. Всё это, разумеется, фиксировалось на камеру.

В итоге Путютин получит не только лишение прав и уголовное дело за хранение веществ, но и ещё одну статью за попытку дачи взятки. Сегодня Хорошёвский районный суд города Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

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В Тюменской области террорист пригрозил устроить расправу над школьниками
URA.RU: мужчина угрожал совершением теракта в школе в Тюменской области
22 ноября 2024, 17:41

Фото: iStock/Manuel-F-O

Правоохранительные органы Тюменской области разыскивают телефонного террориста, который угрожал устроить расправу над учениками школы в городе Ялуторовске. Об этом пишет URA.RU.
Отмечается, что неизвестный позвонил директору школы №3 и сообщил о своём намерении прийти в школу с оружием и совершить теракт. После произошедшего руководство учебного заведения оперативно обратилось в полицию, которая начала расследование этого случая.

В настоящее время выясняются мотивы поступка телефонного террориста.

Ранее сообщалось, что в ЛНР подростки по заказу аферистов обманули 90 пенсионеров на общую сумму в 40 миллионов рублей.

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#тюмень
#теракт
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#полиция
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Сознательно засунула 11-летнего сына в чемодан: в деле матери-убийцы из Перми новый поворот, что выяснило следствие
22 ноября 2024, 17:09

Ирина Шатова на допросе в СК по Пермскому краю (Фото: perm.sledcom.ru)

34-летняя Ирина Шатова из Перми предстанет перед судом, так как признана вменяемой. Напомним, речь идет о женщине, которая в июле этого года избавилась от собственного сына, а затем спрятала его тело в чемодан. О новых деталях жуткой истории расскажет «Радио 1».

Жестокое убийство 11-летнего ребенка в Перми


12 июля СМИ облетела новость о страшной находке в Перми — чемодане, в котором лежало тело ребёнка. Сначала никто не мог определить личность мальчика. Некоторые даже предположили, что это ребенок из многодетной семьи, проживающей неподалеку.

На самом деле мальчик оказался сыном Ирины Шатовой, которая жила в другой части города. Ее удалось идентифицировать по записям с уличных камер наблюдения. Полицейские установили, что она бродила по центральным улицам с чемоданом почти всю ночь. В итоге её задержали в отеле «Жемчужина», где она пряталась на чердаке и следила за новостями о происшествии через телефон.

На допросе женщина сначала пыталась отрицать свою вину, обвиняя коллекторов в том, что они пришли выбивать долги и убили ее сына. Эта версия показалась следователям странной и быстро развалилась при первых уточняющих вопросах. В результате Ирине ничего не оставалось, как признаться в содеянном.

Ирина Шатова со своим супругом и сыном (Фото: соцсети)

Хладнокровное признание матери


На допросе Ирина без малейшего волнения начала рассказывать о том, как убила своего сына. Шатова удушила своего сына, после чего нанесла ему колото-резаные раны. Затем женщина убрала мальчика в чемодан и перенесла его к мусорным контейнерам, расположенным в центре города. Она объяснила свои действия тем, что у нее не было выбора: накопились большие долги, и она больше не могла его обеспечивать. При этом женщина не проявляла раскаяния, не плакала и не испытывала никаких эмоций. Она добавила, что собиралась покончить с собой, но не нашла в себе сил на это. В итоге ей пришло в голову спрятаться на чердаке, а от тела сына избавиться.

Происшествие стало шоком для всех знакомых семьи. Хотя многие отмечали, что женщина воспитывала ребенка странно — мальчик никогда не ходил в детский сад и школу, не общался со сверстниками, не имел друзей.

Огромные долги возникли у Шатовой из-за неудачной игры на фондовом рынке: она пыталась заработать, но в итоге потеряла все. Что касается отца ребенка, то он ранее бросил семью и отправился в Северную Америку. Там незаконно пересек границу США и попал в миграционную тюрьму.

Ожидание приговора


В настоящее время Шатова находится в пермском СИЗО №5. Специалисты не выявили у нее психических нарушений. Убийство было совершено хладнокровно и с расчетом. В ближайшее время начнутся судебные разбирательства.

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