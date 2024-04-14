Посол США заявила о прямом запросе из России по теракту в «Крокусе»

После теракта в «Крокус Сити Холле» в Москве Россия направила США прямой запрос о доступной информации по этому инциденту, сообщила американская посол Линн Трейси в интервью собственной пресс-службе.
Дипломат отметила, что несмотря на серьезные разногласия с Кремлем, Соединенные Штаты придерживаются мнения, что российские граждане имеют право на безопасную и достойную жизнь.
По данным New York Times и Reuters, США предоставили российским спецслужбам разведывательную информацию о планах террористов еще до совершения атаки. В переданной информации указывалось, что потенциальной целью мог стать «Крокус Сити Холл», и Москва якобы получила это предупреждение за две недели до нападения.
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