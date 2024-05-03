Посольство РФ потребовало от МИД Финляндии данных о задержанных россиянах

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Посольство России в Хельсинки направило в МИД Финляндии ноту с требованием установить связи консульского отдела с задержанными россиянами. Об этом представители дипмиссии сообщили в беседе с РИА Новости.
Также посольство потребовало от властей страны предоставить сведения о задержанных гражданах России. В настоящее время ответ не получен.
Ранее сообщалось, что финская полиция требует арестовать трёх россиян, задержанных 30 апреля. По данным, имеющимся в распоряжении СМИ, два молодых человека и девушка, которые учатся в местном колледже, подозреваются в экспорте из Финляндии товаров двойного назначения.
В пятницу суд в первой инстанции постановил заключить задержанных под стражу, устновив срок выдвижения обвинений до 16 августа 2024 года. Судебный процесс проходил за закрытыми дверями, а детали дела не раскрываются.
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Ранее сообщалось, что финская полиция требует арестовать трёх россиян, задержанных 30 апреля. По данным, имеющимся в распоряжении СМИ, два молодых человека и девушка, которые учатся в местном колледже, подозреваются в экспорте из Финляндии товаров двойного назначения.
В пятницу суд в первой инстанции постановил заключить задержанных под стражу, устновив срок выдвижения обвинений до 16 августа 2024 года. Судебный процесс проходил за закрытыми дверями, а детали дела не раскрываются.
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Анастасия Чинкова