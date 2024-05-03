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В Финляндии требуют арестовать трёх россиян за обход санкций

Yle: в Финляндии россиян подозревают в экспорте продукции двойного назначения
03 мая 2024, 15:00
Фото: iStock/z1b

Фото: iStock/z1b

Полиция Финляндии требует заключить под стражу трёх россиян, которые подозреваются в экспорте товаров двойного назначения. Об этом сообщает Yle.
Отмечается, что граждане России подозреваются в совершении преступлений, которые связаны с нарушением санкционного законодательства. Речь идёт об экспорте товаров двойного назначения, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях.

В настоящий момент россияне задержаны. Они ожидают решения суда о заключении под стражу.



Уточняется, что подозреваемые являются студентами профессионального колледжа Кайнуу (город на востоке Финляндии).

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В российском регионе полиция поймала мигранта-работорговца
МВД: в Кирове задержан 21-летний мигрант по подозрению в торговле людьми
03 мая 2024, 15:18

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

В Кирове полицейские задержали 21-летнего мигранта, который подозревается в торговле людьми в Узбекистане. Об информирует пресс-служба УМВД России по Кировской области.
Уточняется, что мужчина находился в межгосударственном розыске. В России злоумышленник скрывался от правосудия своей страны.

Правоохранительным органам он признался, что находится в розыске из-за того, что продал девушку. По данным следствия, в Бухаре ему вынесена мера пресечения в виде заочного ареста.

В настоящее время оперативники проводят экстрадиционную проверку. Работорговец будет этапирован на родину.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе спасли рабов из Белоруссии, которых держала «беженка с Украины». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#узбекистан
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Член экипажа самолета с россиянами на борту потерял сознание во время полета
«Авиаторщина»: бортпроводник потерял сознание во время полета
03 мая 2024, 14:37

Фото: iStock/Sitikka

Во время авиарейса Томск-Москва бортпроводник российской компании потерял сознание. Об этом сообщает телеграм-канал «Авиаторщина».
По информации портала, инцидент произошел на борту Airbus A320 neo. В этот момент на борту находилось 117 пассажиров.

Бортпроводнику была оказана медицинская помощь. Самолет продолжил следовать по маршруту. Причины, по которым мужчина внезапно потерял сознание, выясняются. В настоящее время он отстранен от полетов и проходит обследование.

Прежде сообщалось, что неадекватный пассажир ворвался в самолёт авиакомпании в аэропорту Сочи и потребовал, чтобы все легли. Мужчина угрожал подрывом воздушного судна. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#самолет
#эксперт
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#инцидент
#мужчина
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Экс-чиновника Миндрава приговорили к трём годам за продажу списанных иномарок
Экс-директора РСУ Минздрава Москалёва приговорили к трём годам за мошенничество
03 мая 2024, 14:23

Фото: iStock/Zolnierek

Замоскворецкий районный суд Москвы вынес приговор бывшему директору ремонтно-строительного управления (РСУ) Минздрава России Михаилу Москалёву. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
Отмечается, что Москачёв вместе с пособниками незаконно продал 220 иномарок, которые были списаны Минздравом. Это привело к ущербу в размере 38 миллионов рублей. В преступной схеме участвовали как сотрудники ведомства, так и автодилеры.

Москалёва судили по статье Уголовного кодекса о мошенничестве. Решением суда он приговорён к трём годам лишения свободы. Его взяли под стражу прямо в зале суда.

Фигурант дела Щепихин получил 2,5 года лишения свободы, второй фигурант Антипов – два года. Ещё двое подсудимых были освобождены, поскольку уже отбыли наказание.

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#минздрав рф
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#суд
#мошенничество
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ВСУ ударили по жилой пятиэтажке, под завалами могут быть люди
Балицкий: войска Украины нанесли удар по пятиэтажному жилому дому в Токмаке
03 мая 2024, 14:22

Фото: iStock/photovs

Украинские военные нанесли удар по жилому пятиэтажному дому в Токмаке. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
По его словам, под завалами дома могут находиться люди, на место происшествия прибыли экстренные службы.

Прежде губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке на регион. В результате удара ВСУ загорелся топливный резервуар. Женщина, находящаяся в этот момент на заправке, успела эвакуироваться. Также ВСУ атаковали село Вознесеновка. Дрон попал в гражданский автомобиль, пострадал мирный житель.

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#запорожье
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ФСБ обвинила в госизмене украинца, выдавшего себя за беженца
03 мая 2024, 14:03

Фото: iStock/Rawf8

Жителя Украины, приехавшего в Мордовию под видом беженца и получившего российское гражданство, обвинили в госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ республики, передаёт РИА Новости.
Согласно сообщению, сразу после начала СВО мужчина попытался вступить в ряды ВСУ, однако получил отказ в виду состояния здоровья. Тогда он отправился в Мордовию в составе группы украинских беженцев, а там получил российское гражданство. При этом он решил помогать ВСУ и готовился совершать диверсии на территории РФ.

«Посредством интернет-мессенджеров установил конфиденциальное сотрудничество с сотрудниками ГУР Украины и предложил за материальное вознаграждение оказывать им содействие», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что свои действия мужчина просил пять миллионов долларов.

Мужчину задержали в октябре 2023 года, когда он попытался поджечь военкомат в Мордовии. С собой у него были самодельные зажигательные смеси, а также телефон с перепиской с украинскими кураторами.

В отношении преступника возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

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#покушение
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Пьяный отец пытался выдавить школьнику глаз ложкой для обуви в Москве
03 мая 2024, 13:54

Фото: iStock/Михаил Руденко

Пьяный отец жестоко избил сына ложкой для обуви и едва не выдавил ему глаз, пишет SHOT.
По данным Telegram-канала, все произошло в Савеловском районе столицы. После весёлых гуляний на Первомай глава семейства вернулся домой. Он с трудом держался на ногах и шумел. На звуки вышел его 17-летний сын, который сделал отцу замечание.

Мужчина разозлился, взял металлическую ложку для обуви и начал бить молодого человека по ногам. Сначала он сломал парню голень, а потом схватил его и начал выдавливать ему глаз. В прихожую вышла испуганная мать, которая оттащила от подростка разъярённого отца.

Школьник ушёл спать и сделал вид, что ничего не случилось, однако на утро ему стало плохо. В больнице кроме перелома и множества ушибов, у него выявили серьёзную травму глаза. Сейчас семью проверяет полиция. У школьника есть младшая сестра.

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#отец
#москва
#драка
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Родители просят не увольнять педагога, заклеивающую детям рты в Кемерове
03 мая 2024, 13:20

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Родители в Кемерове призвали не увольнять воспитательницу, заклеивающую детям рты скотчем.
Об этом сообщает Сiбдепо. Также педагога обвиняют в избиении детей. Однако по словам матери одной из воспитанниц детского сада, никаких нареканий к работе педагога нет. Многие дети хотят ходить исключительно к ней.

По словам женщины, родители не хотят увольнения педагога и планируют подписать коллективное письмо главе СК России Александру Бастрыкину, чтобы поддержать воспитательницу.

Как рассказал источник издания, после этого случая у педагога случился сердечный приступ, поэтому сейчас женщина находится дома на лечении.

При этом в пресс-службе СК РФ заявили, что в отношении воспитательницы уже возбудили уголовное дело.

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#кемерово
#педагоги
#воспитатель
#уголовное дело
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Житель Красногорска поругался с собутыльником и ударил его топором
03 мая 2024, 12:52

Фото: iStock/Grape_vein

49-летнего жителя Красногорска, напавшего на знакомого с топором и угрожавшего его убить, задержали сотрудник вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«Росгвардейцы получили сообщение о том, что на Благовещенской улице в Красногорске происходит драка между двумя мужчинами. На месте правоохранители выяснили, что двое знакомых вместе распивали алкоголь, а затем поссорились. В ходе конфликта один из собутыльников начал угрожать приятелю, а потом схватил топор и нанёс мужчине удар», — говорится в сообщении.
Росгвардейцы немедленно вызвали скорую и оказали пострадавшему первую медицинскую помощь. Нападавшего, который находился в своей квартире, росгвардейцы совместно с полицейскими задержали.

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#криминал
#полиция
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Ликвидированный ФСБ украинский агент попал на видео
ФСБ показала украинского агента, ликвидированного при задержании
03 мая 2024, 12:48

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ показала видео с украинским агентом, который прибыл из Литвы и планировал теракты в РФ. Он был ликвидирован российскими спецслужбами при задержании. Видео публикует Telegram-канал РИА Новости.
Кадры демонстрируют мужчину, который приобретает в магазине компоненты. После чего показывается его автомобиль после ликвидации.

В багажнике силовики обнаружили взрывчатку и оружие. В процессе оперативных мероприятий также был изъят мобильный телефон и банковская карта.




Напомним, сегодня, 3 мая, стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности уничтожили диверсанта военной разведки Украины, который прибыл из Литвы для осуществления терактов на военных и энергобъектах в Московском регионе и Ленинградской области.

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