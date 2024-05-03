В Финляндии требуют арестовать трёх россиян за обход санкций

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Полиция Финляндии требует заключить под стражу трёх россиян, которые подозреваются в экспорте товаров двойного назначения. Об этом сообщает Yle.
Отмечается, что граждане России подозреваются в совершении преступлений, которые связаны с нарушением санкционного законодательства. Речь идёт об экспорте товаров двойного назначения, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях.
В настоящий момент россияне задержаны. Они ожидают решения суда о заключении под стражу.
Уточняется, что подозреваемые являются студентами профессионального колледжа Кайнуу (город на востоке Финляндии).
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В настоящий момент россияне задержаны. Они ожидают решения суда о заключении под стражу.
Уточняется, что подозреваемые являются студентами профессионального колледжа Кайнуу (город на востоке Финляндии).
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Анастасия Чинкова