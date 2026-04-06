Герой России пропал на Кузбассе
Правоохранительные органы Кемеровской области разыскивают 23-летнего Алексея Асылханова. Мужчина, являющийся Героем России и участником СВО, ушёл из дома в Юрге 3 апреля и не вернулся. Об этом пишет РИА Новости.
В ориентировке полиции приводят описание внешности и одежды. Пропавшему около 20-25 лет, его рост составляет 175 сантиметров. У него тёмные волосы и карие глаза. Отличительная особенность — протез правой ноги. На нём была чёрная кепка, тёмная куртка на молнии с капюшоном, такие же штаны и кроссовки с белыми полосами. С собой у него чёрная кожаная сумка и пакет.
Стражи порядка просят всех, кто владеет информацией о местонахождении Алексея Асылханова, немедленно уведомить об этом.
Ранее сообщалось, что 39-летний айтишник Дмитрий исчез в Санкт-Петербурге. В последний раз он выходил на связь с близкими, отправившись на пробежку. Сигнал его телефона зафиксировали на Арсенальной набережной.
Читайте также: