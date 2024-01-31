Риттер: Москва жестко ответит на планы Вашингтона по Украине

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Россия жёстко ответит на намерения Соединённых Штатов разместить свои ракетные вооружения на Украине, об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Ask The Inspector.
«Русские тогда сказали: «Этого не произойдет на Украине. Мы не позволим сделать ее частью НАТО, чтобы вы потом разместили там ракеты, долетающие до Москвы за считанные минуты. Нет, нет и еще раз нет», — прокомментировал ситуацию Риттер.
Бывший разведчик напомнил, что Вашингтон разместил системы Aegis на территории Румынии и Польши, несмотря на нарушение международных договорённостей. Тогда Соединённые Штаты заявили, что эти системы предназначены для противоракетной обороны.
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Евгения Парфентьева