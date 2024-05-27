Поставщику систем безопасности грозит семь лет тюрьмы

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Столичная прокуратура требует семь лет колонии для владельца юридической фирмы и компании-поставщика систем безопасности Александра Гошина за мошенничество. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Бизнесмена обвиняют в попытке хищения двух зданий спортивного комплекса в Москве. Кроме того, следствие считает, что Гошин похитил у уроженца Чечни Тимура Халидова, проходящего потерпевшим по эпизоду с комплексом, 20 тысяч долларов.
По данным следствия, ущерб от действий Гошина составил 362 млн руб. Прокурор считает необходимым назначить бизнесмену наказание в виде лишения свободы на семь лет с отбыванием в колонии общего режима. При этом защита настаивает на полном оправдании обвиняемого.
Дело рассматривает Головинский столичный суд.
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По данным следствия, ущерб от действий Гошина составил 362 млн руб. Прокурор считает необходимым назначить бизнесмену наказание в виде лишения свободы на семь лет с отбыванием в колонии общего режима. При этом защита настаивает на полном оправдании обвиняемого.
Дело рассматривает Головинский столичный суд.
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Элина Позднякова