Пострадавшая при крушении аэролодки в Карелии раскрыла детали

07 января 2026, 13:37

Пострадавшая в ЧП с судном в Карелии указала на странное поведение водителя

Фото: istockphoto/Kesu01

Одна из туристок, пострадавших при опрокидывании аэролодки в Карелии, рассказала 78.ru, что водитель был трезв, но управлял судном «крайне странно».





По ее словам, инцидент произошел около 17:00 6 января, когда группа из пяти человек возвращалась с острова Кижи по замерзшему водоему. В какой-то момент, отмечает женщина, водитель вместо торможения добавил газ, после чего аэролодка вылетела на небольшой полуостров.





«Он (водитель — прим. ред.) почему-то вообще поехал не по своей траектории. <...> Он был трезвый», — сказала собеседница.

<span class="fr-mk" style="display: none;"> </span>