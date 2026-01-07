Пострадавшая при крушении аэролодки в Карелии раскрыла детали
Пострадавшая в ЧП с судном в Карелии указала на странное поведение водителя
Одна из туристок, пострадавших при опрокидывании аэролодки в Карелии, рассказала 78.ru, что водитель был трезв, но управлял судном «крайне странно».
По ее словам, инцидент произошел около 17:00 6 января, когда группа из пяти человек возвращалась с острова Кижи по замерзшему водоему. В какой-то момент, отмечает женщина, водитель вместо торможения добавил газ, после чего аэролодка вылетела на небольшой полуостров.
«Он (водитель — прим. ред.) почему-то вообще поехал не по своей траектории. <...> Он был трезвый», — сказала собеседница.
Также, по ее словам, ситуацию осложняли погодные условия — темнота, снегопад и плохая видимость. Женщина показала фотографии полученных травм. На снимках видно крупные синяки на лице, руках и ногах.
В Северо-Западной транспортной прокуратуре сообщили, что маломерное судно на воздушной подушке опрокинулось в акватории Онежского озера. Пострадали три человека. По факту происшествия проводится проверка соблюдения требований безопасности при эксплуатации водного транспорта и прав пассажиров.