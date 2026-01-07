Силовики сорвали фестиваль Harvest Fest в баре Москвы
В Москве 6 января силовики прервали фестиваль андеграунд-рок-групп Harvest Fest, проходивший в баре «МО[три]».
Как пишут «Известия», по словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов вошли в заведение, у нескольких посетителей проверили документы и произвели ряд задержаний.
Среди задержанных оказался корреспондент программы РЕН ТВ «Экстренный вызов» Антон Шлячков — позднее его отпустили.
После завершения проверки организаторы объявили об отмене фестиваля. Причины визита правоохранителей не уточняются.
