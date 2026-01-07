Двадцать юных спортсменов отравились в российской гостинице

07 января 2026, 13:20

В Сочи 20 юных регбистов отравились в гостинице

Фото: iStock/maxim4e4ek

Двадцать детей в возрасте 10-12 лет, приехавших в Сочи на соревнования по регби, отравились в гостинице в поселке Лоо Лазаревского района. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в своем телеграм-канале.