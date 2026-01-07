Двадцать юных спортсменов отравились в российской гостинице
В Сочи 20 юных регбистов отравились в гостинице
Двадцать детей в возрасте 10-12 лет, приехавших в Сочи на соревнования по регби, отравились в гостинице в поселке Лоо Лазаревского района. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в своем телеграм-канале.
Сейчас юным спортсменам и их сопровождающим оказывается медицинская помощь. Госпитализация никому не потребовалась. По факту массового отравления надзорное ведомство проводит проверку.
Ранее сообщалось, что двое несовершеннолетних жителей Уссурийска экстренно госпитализировали в реанимационное отделение с острым отравлением алкоголем.
Читайте также: