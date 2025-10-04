Пострадавшая туристка погибла после эвакуации с Вилючинского вулкана на Камчатке

04 октября 2025, 17:54

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Тяжело раненная женщина, которую спасатели спустили с высоты 1500 метров с вулкана Вилючинский на Камчатке, скончалась. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.