Пострадавшая туристка погибла после эвакуации с Вилючинского вулкана на Камчатке
Тяжело раненная женщина, которую спасатели спустили с высоты 1500 метров с вулкана Вилючинский на Камчатке, скончалась. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Несколько часов назад погиб мужчина – вместе с ним погибшая сорвалась с обрыва. Оставшуюся в живых третью участницу сейчас спускают к подножию вулкана, где её уже ждут специалисты Центра медицины катастроф.
Напомним, что в субботу трое туристов отправились на вулкан, не согласовав свой поход с МЧС. Во время восхождения мужчина и женщина сорвались с обрыва, получив серьёзные травмы, из-за которых не смогли продолжить путь. Им удалось запросить помощь у спасателей.
По предварительным данным, причиной падения могли стать нестабильные погодные условия и возможные афтершоки, которые продолжаются в регионе. С июля 2024 года район Вилючинского вулкана официально закрыт для походов.
