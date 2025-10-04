Достижения.рф

СК ведет проверку по факту травмирования туристов на Камчатке

Фото: istockphoto/blinow61

В Камчатском крае проводится процессуальная проверка по факту травмирования туристов при восхождении на вулкан Вилючинский. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональный СК.



Ведомство уточнило, что речь идет о статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Инцидент произошел 4 октября: в ходе подъёма несколько участников группы сорвались. Для эвакуации на место вылетел вертолёт со спасателями и медикаментами. Специалистов высадили на склоне вечером на высоте около 1,5 тыс. метров.

В результате один из туристов скончался, ещё одну девушку, сорвавшуюся вместе с ним, госпитализировали в тяжёлом состоянии. Третью участницу нашли живой, она не пострадала.

В спасательной операции задействовали около 45 человек. По данным следствия, тургруппа не регистрировалась в МЧС.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0