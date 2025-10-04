Стало известно, как туристы сорвались со склона Вилючинского вулкана на Камчатке

04 октября 2025, 16:15

Mash: туристы могли сорваться со склона Вилючинского вулкана из-за афтершоков

Фото: iStock/molchanovdmitry

Пострадавшие на Вилючинском вулкане на Камчатке туристы могли сорваться со склона из-за повторных афтершоков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.