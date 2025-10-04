Стало известно, как туристы сорвались со склона Вилючинского вулкана на Камчатке
Пострадавшие на Вилючинском вулкане на Камчатке туристы могли сорваться со склона из-за повторных афтершоков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Ранее сообщалось, что трое альпинистов получили переломы рук и не смогли самостоятельно спуститься. Они связались с медиками, и вертолёт Центра медицины катастроф доставил спасателей на высоту около 1500 метров. К подножию вулкана прибыла группа на внедорожной технике для помощи.
Спасательная операция осложняется сильным ветром и крутым склоном. На месте работают более 50 специалистов. Сейчас врачи оказывают помощь пострадавшим. Один человек погиб, ещё одна девушка находится в тяжёлом состоянии. Третью участницу группы, находящуюся выше по склону, уже нашли и сопровождают к медикам.
Стоит отметить, что с июля восхождения в этом районе официально запрещены, поход также не согласовали с МЧС.
