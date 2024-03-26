Пострадавшая в «Крокусе»: Было шоковое состояние, не сразу почувствовала ранение

Фото: istockphoto.com/Pornpak Khunatorn
Одна из пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» поделилась своей историей.
Она отметила, что в тот вечер испытала шоковое стояние и не сразу ощутила серьёзное пулевое ранение у себя.
Сейчас она находится под наблюдением в НИИ Склифосовского, ей уже лучше и скоро её выпишут.
Также стало известно, что жительница Сочи разыскивает отца, который пропал после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Как передаёт RT, после проверки всех списков и обнаружении отсутствия в них родителя, девушка приняла решение о личном приезде в Москву для продолжения поисков.
Ранее знакомый пособников, устроивших теракт, которые продали преступникам машину, дал свой комментарий по случившемуся.
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«Сначала мы выбежали, когда поехали в травмпункт, было шоковое состояние, я не ощущала, только видела, что есть рана рваная какая-то. Подумала, что, вероятно, это повреждение – когда мы бежали, то я за что-то зацепилась. Только на следующий день стало понятно, что с другой стороны что-то там набухает и что-то не то», — рассказала в беседе с «Москвой 24» девушка.
Также стало известно, что жительница Сочи разыскивает отца, который пропал после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Как передаёт RT, после проверки всех списков и обнаружении отсутствия в них родителя, девушка приняла решение о личном приезде в Москву для продолжения поисков.
Ранее знакомый пособников, устроивших теракт, которые продали преступникам машину, дал свой комментарий по случившемуся.
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Мелисса Тимофеева