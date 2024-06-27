Жена погибшего при крушении поезда в Коми рассказала, как узнала о смерти супруга

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
Супруга мужчины, погибшего при крушении поезда в Республике Коми, Натальи Даневич узнала о смерти мужа на вокзале. По словам женщины, он должен был прибыть туда раньше и ждать её. Однако, приехав на вокзал, Наталья не дозвонилась до супруга. К ней подошёл охранник и посоветовал почитать новости.
«Я поняла, что, возможно, это тот поезд. Искала информацию, но люди сами начали звонить. Попросили описать мужа, я сказала, и они подтвердили», – рассказала она «Известиям».Жена погибшего рассказала, что муж учился в Воркуте и возвращался после сессии. Они должны были вместе отправиться в путешествие в Краснодарский край.
У пары трое детей. Наталья призналась, что не знает, как расскажет им о случившемся.
Ранее сообщалось, что девять вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне Инта – Угольный вечером 26 июня. По предварительным данным, причиной инцидента мог стать подмыв железнодорожного полотна из-за обильных осадков.
В поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. Погибли два человека. Госпитализированы восемь пострадавших. 14-летняя девочка находится в реанимации в тяжёлом состоянии.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
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Лора Луганская