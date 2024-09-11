18 жильцов повреждённого дроном дома в Раменском попросили временные квартиры

Фото: телеграм-канал Эдуарда Малышева
Предоставить временное жильё попросили 18 жильцов дома в Спортивном проезде города Раменское, который накануне был поврежден из-за атаки беспилотника. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы Раменского городского округа Эдуард Малышев.
«Жители, которым была нужна помощь, размещены в пункте временного пребывания. Позже им предоставили возможность временного проживания в гостинице спортивной базы «Сатурн» в Кратове. Временным жильём обеспечены 18 человек, в том числе семеро детей. Накануне в 23 часа в квартиры с первого по шестой этажи многоэтажки подали электроснабжение, восстановили подачу холодной воды», – написал Малышев в своём телеграм-канале.Ранее сообщалось, что в квартиры с седьмого по 17 этажи жильцы смогут вернуться после ремонта, который может занять два – три месяца.
Ранее сообщалось, что во вторник в результате ночной атаки БПЛА в доме в Спортивном проезде погибла женщина, пострадали восемь человек. Кроме того, было повреждено 54 квартиры. В многоэтажке Высоковольтной улице удар пришёлся на пять балконов. Они загорелись, но на квартиры огонь не перекинулся.
Около 200 жителей повреждённых домов расположились в пунктах временного размещения в ДК им. Воровского и в Доме учителя.
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Лора Луганская