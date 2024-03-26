Посудомоечная машина убила молодого мужчину в Москве

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Молодой мужчина погиб от удара тока на юго-востоке Москвы, сообщает РЕН ТВ.
30-летний россиянин находился у себя дома. В какой-то момент он подошел к работающей посудомоечной машине и положил на нее руку. Второй рукой он дотронулся до воды в раковине. Из-за сильного разряда тока мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. На место происшествия прибыли правоохранители.
Выясняются подробности произошедшего.
Прежде сообщалось, что подросток из Ногинска погиб от удара током. Инцидент произошел в тот момент, когда несовершеннолетний говорил по телефону, который в это время был подключен к зарядному устройству.
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Анастасия Хохлова