Живодер под Волгоградом залил лошадям кислоту в рот и сбежал с места преступления

10 декабря 2025, 06:56

SHOT: В городе Волжский живодер залил пяти лошадям кислоту в рот и сбежал

Фото: iStock/Evgeniy Romanov

Неизвестный живодер проник в конный клуб в городе Волжский Волгоградской области и залил пяти лошадям кислоту в рот. После садист скрылся с места преступления. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на администрацию детского конного клуба «У озера».





По словам владелицы клуба Ярославы Петренко, нападение произошло в ночь с 6 на 7 декабря. Мужчина в маске и перчатках поочередно зашел к животным и совершил жестокое нападение. В результате один конь находится в критическом состоянии с сильными ожогами языка и пищевода, четверо других — в стабильно тяжелом.



Примечательно, что на территории конюшни есть камеры и прожекторы, однако это не остановило живодера.





«Я с этим человеком знакома. (...) Он просто хотел это место, чтобы открыть свой филиал. У него лошади не как для нас — друзья, для него это способ заработка», — объяснила она.