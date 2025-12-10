Живодер под Волгоградом залил лошадям кислоту в рот и сбежал с места преступления
Неизвестный живодер проник в конный клуб в городе Волжский Волгоградской области и залил пяти лошадям кислоту в рот. После садист скрылся с места преступления. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на администрацию детского конного клуба «У озера».
По словам владелицы клуба Ярославы Петренко, нападение произошло в ночь с 6 на 7 декабря. Мужчина в маске и перчатках поочередно зашел к животным и совершил жестокое нападение. В результате один конь находится в критическом состоянии с сильными ожогами языка и пищевода, четверо других — в стабильно тяжелом.
Примечательно, что на территории конюшни есть камеры и прожекторы, однако это не остановило живодера.
Согласно материалу, ранее уже случался похожий инцидент. В апреле неизвестный ввел двум лошадям внутривенно автомобильную омывайку, от чего те скончались. После возбудили уголовное дело, но злоумышленника не нашли.
Петренко предполагает, что за обоими нападениями может стоять ее конкурент.
«Я с этим человеком знакома. (...) Он просто хотел это место, чтобы открыть свой филиал. У него лошади не как для нас — друзья, для него это способ заработка», — объяснила она.Ярослава Петренко известна тем, что спасает лошадей из неблагополучных условий, так что все животные в клубе были выкуплены, а затем вылечены.