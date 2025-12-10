В Великобритании учительница оценивала пенисы и продавала свое нижнее белье
Учительницу британской школы для детей с аутизмом уволили после того, как коллеги обнаружили её аккаунт на платформе OnlyFans. Профиль содержал эротические материалы, по которым женщину удалось опознать.
Как пишет Daily Mirror, сотрудницу учебного заведения Лиэнн Уилсон раскрыли в мае 2023 года. Коллега случайно наткнулся на её страницу, где под псевдонимом Софи Палмер педагог размещала откровенные фото и видео, продавала подписчикам нижнее бельё и даже позволяла мужчинам удалённо управлять вибратором за отдельную плату. К тому же преподаватель оценивала пенисы своих фанатов.
На заседании дисциплинарной комиссии Уилсон заявила, что старалась публиковать контент без видимых черт лица и отказалась от наиболее откровенных запросов. Однако в её профиле нашли как минимум два снимка, на которых личность учительницы можно было установить.
Педагог настаивала, что вела страницу активно лишь до октября 2022 года, однако эти объяснения не повлияли на решение руководства. После рассмотрения материалов её уволили.
