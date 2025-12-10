В Великобритании учительница оценивала пенисы и продавала свое нижнее белье

10 декабря 2025, 07:18

Фото: iStock/sakkmesterke

Учительницу британской школы для детей с аутизмом уволили после того, как коллеги обнаружили её аккаунт на платформе OnlyFans. Профиль содержал эротические материалы, по которым женщину удалось опознать.