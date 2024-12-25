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Потерпевший крушение в Казахстане самолет до падения сообщил об аварийной ситуации и планировал сесть в Актау, передает МЧС республики.
По предварительным данным, экипаж запросил экстренную посадку и ждал разрешения. Некоторое время воздушное судно кружило над местным аэропортом.
Напомним, в среду, 25 декабря, в Казахстане вблизи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. По данным авиакомпании, причиной крушения пассажирского самолета, предварительно, стало столкновение со стаей птиц. 28 выживших были госпитализированы.
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Екатерина Коршунова