AZAL опубликовала список 62 пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Актау

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«Азербайджанские авиалинии» (AZAL) опубликовали список из 62 пассажиров, находившихся на борту самолета, который разбился в Актау. По информации компании, среди них были 16 граждан России, пишет РИА Новости.
Самолет Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от Актау на западе Казахстана. Как сообщает Росавиация, после столкновения с птицами командир принял решение направиться на запасной аэродром в Актау.
На борту самолета, потерпевшего крушение в Актау, по уточненным данным, находились 69 человек, включая 5 членов экипажа. Ранее сообщалось, что на борту было всего 67 человек. По предварительным данным Минздрава Казахстана, выжили 28 человек.
Появилось видео падения самолета Az Airlines, летевшего из Баку в Грозный. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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На борту самолета, потерпевшего крушение в Актау, по уточненным данным, находились 69 человек, включая 5 членов экипажа. Ранее сообщалось, что на борту было всего 67 человек. По предварительным данным Минздрава Казахстана, выжили 28 человек.
Появилось видео падения самолета Az Airlines, летевшего из Баку в Грозный. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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После крушения самолета в Актау выжили шесть человек
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Дарья Осипова