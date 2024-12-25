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В авиакатастрофе в Актау выжили 28 человек

Девять из 28 выживших при крушении самолета в Актау в тяжелом состоянии
Фото: iStock/sudok1

Фото: iStock/sudok1

28 выживших при крушении пассажирского самолета в казахстанском Актау доставили в больницу. Об этом проинформировали в МЧС Казахстана.
По данным ведомства, девять из них находятся в тяжелом состоянии. Всем оказывается необходимая помощь.

Всего к месту крушения воздушного судна прибыли 22 бригады службы скорой помощи и шесть бригад медицинского центра по чрезвычайным ситуациям.



Напомним, в среду, 25 декабря, в Казахстане вблизи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. По данным авиакомпании, причиной крушения пассажирского самолета, предварительно, стало столкновение со стаей птиц.

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Названа официальная причина взрыва в ТЦ во Владикавказе
Меняйло: взрыв в ТЦ Владикавказа произошел из-за падения обломков сбитого БПЛА
25 декабря 2024, 13:10

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Взрыв и пожар в торговом центре во Владикавказе произошли из-за падения обломков сбитого БПЛА, взрывотехники ищут фрагменты беспилотника, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
«По данным Министерства обороны, взрыв и пожар в торговом центре Владикавказа был вызван падением обломков сбитого БПЛА. Беспилотник самолетного типа был сбит средствами ПВО сегодня в 8:28», — написал Меняйло в своем Telegram-канале.

По его словам, данную версию подтверждают и результаты следственно-оперативных мероприятий.

Меняйло также отметил, что на камерах наблюдения ТЦ видно, что взрыв произошёл снаружи. В настоящее время ведутся поиски обломков беспилотника.

Также, по данным Министерства обороны, атака противник атаковал целый ряд регионов СКФО.

25 декабря во Владикавказе в торговом центре «Алания Молл» произошел мощный взрыв. В результате ЧП в здании выбило стекла, начался пожар.

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Потерпевший крушение в Казахстане самолет до падения сообщил об аварийной ситуации
Упавший в Казахстане самолет до падения сообщил об аварийной ситуации
25 декабря 2024, 12:52

Фото: iStock/rebius

Потерпевший крушение в Казахстане самолет до падения сообщил об аварийной ситуации и планировал сесть в Актау, передает МЧС республики.
По предварительным данным, экипаж запросил экстренную посадку и ждал разрешения. Некоторое время воздушное судно кружило над местным аэропортом.

Напомним, в среду, 25 декабря, в Казахстане вблизи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. По данным авиакомпании, причиной крушения пассажирского самолета, предварительно, стало столкновение со стаей птиц. 28 выживших были госпитализированы.

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AZAL опубликовала список 62 пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Актау
#самолет
#столкновение
#судно
#компании
#авиакомпании
#крушение
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Стало известно, сколько россиян выжило при крушении самолета в Казахстане
Mash: Десять россиян выжили при крушении самолета в аэропорту Актау
25 декабря 2024, 12:35

Фото: iStock/Diy1

Десять россиян выжили после крушения Embraer 190 в аэропорту Актау, пишет Mash. Всего на борту находилось 16 граждан РФ.
В посольстве РФ данную информацию подтвердили. ​Сейчас выжившим россиянам ​оказывается вся необходимая помощь в больнице.

Среди выживших также оказались 13 граждан Азербайджана и трое граждан Киргизии. Всего, по последним данным, выжили 29 человек, девять из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Сейчас за их жизни борются врачи.

Всего на борту Embraer 190 находились 69 человек. Их них пятеро — члены экипажа. Пилоты погибли.

В управлении здравоохранения Мангистауской области сообщили, что в самолете произошел взрыв кислородного баллона. Эту информацию подтверждают и выжившие пассажиры. По их словам, после взрыва кислородного баллона люди в салоне начали терять сознание.

Напомним, в среду, 25 декабря, в Казахстане вблизи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. По данным авиакомпании, причиной крушения пассажирского самолета, предварительно, стало столкновение со стаей птиц.

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#пилоты
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AZAL опубликовала список 62 пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Актау
25 декабря 2024, 12:18

Фото: iStock/ViktorCap

«Азербайджанские авиалинии» (AZAL) опубликовали список из 62 пассажиров, находившихся на борту самолета, который разбился в Актау. По информации компании, среди них были 16 граждан России, пишет РИА Новости.
Самолет Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от Актау на западе Казахстана. Как сообщает Росавиация, после столкновения с птицами командир принял решение направиться на запасной аэродром в Актау.
На борту самолета, потерпевшего крушение в Актау, по уточненным данным, находились 69 человек, включая 5 членов экипажа. Ранее сообщалось, что на борту было всего 67 человек. По предварительным данным Минздрава Казахстана, выжили 28 человек.

Появилось видео падения самолета Az Airlines, летевшего из Баку в Грозный. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Казахстане разбился пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный

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#росавиация
#атака
#жертвы
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Мужчина был семь лет назад: россиянка с ВИЧ умирала от болезни из-за невнимательности врачей. Кто ответит за ошибку?
25 декабря 2024, 12:13

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

60-летняя Лидия из Свердловской области на протяжении нескольких лет борется со страшным недугом. Ситуацию усугубило то, что первый анализ на ВИЧ был потерян медицинским персоналом. Из-за этого постановка окончательного диагноза затянулась. О том, как невнимательность врачей едва не стоила жизни пенсионерки расскажет «Радио 1».

Потеря анализов на ВИЧ


В конце 2022 года у Лидии внезапно начались серьезные проблемы со здоровьем: она ощущала слабость и сухость в глазах. Изначально врачи связывали эти симптомы с последствиями перенесенного COVID-19, но никакое лечение не приносило облегчения.

«Мама потеряла восемь килограммов, у нее появился герпес на ягодицах и белый налет на языке, а также начались кашель и сильная одышка», — рассказывает ее дочь София.

В марте 2023 года Лидию госпитализировали, и врачи решили, что стоит сдать анализ на ВИЧ, так как симптомы выглядели подозрительно. Это делалось скорее для исключения наиболее серьезного диагноза. Однако произошла ошибка: в местной больнице неправильно записали фамилию пациентки, и анализ затерялся.

Женщина продолжала находиться в больнице без улучшений, и тогда София решила отвести маму на платные обследования. Новые специалисты предположили, что это может быть либо онкология, либо ВИЧ. Инфекционист снова назначил анализы. В июне 2023 года результаты пришли, и они оказались отрицательными. Врачи начали склоняться к диагнозу рак, но не могли его подтвердить.


Фото: iStock/Alexandr Lebedko

С каждым днем состояние Людмилы продолжало ухудшаться. В сентябре 2023 года у нее обнаружили множественные узлы в легких, и потребовалась срочная госпитализация. Для поступления в больницу снова пришлось пройти все необходимые анализы, включая тест на ВИЧ. На этот раз, с третьей попытки, пришел положительный результат, и София с матерью не могли поверить своим глазам.

«Мы меньше всего ожидали, что у мамы может быть ВИЧ. Последний раз у нее был мужчина семь лет назад. Я не понимаю, как врачи могли так ошибиться», — сокрушается дочь Лидии.

Сейчас пенсионерка продолжает бороться за свою жизнь. Оказалось, что второй анализ, который показал отрицательный результат, принадлежал совершенно другому человеку. Никто не заметил, что на документе была указана другая фамилия: ни сама Лидия, ни София, ни врач. Это выяснили только тогда, когда решили перепроверить предыдущий результат.

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Как чужой анализ оказался у них, остается загадкой. У семьи не было времени разбираться в ситуации, так как состояние Лидии становилось критическим. К сожалению, когда правда вскрылась, ВИЧ уже перешел в стадию СПИДа, и здоровье женщины было сильно подорвано.


Попытка добиться ​наказания


София убеждена, что если бы врачи проявили больше внимательности, можно было бы избежать всех этих тяжелых последствий и осложнений. Параллельно с лечением матери она пытается добиться справедливости и привлечь медиков к ответственности. Однако пока надзорные органы не выявили никаких ошибок в работе больницы.

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Москвичи избили жителя Подмосковья, вывезли в лес и отобрали 3 млн рублей
25 декабря 2024, 12:10

Фото: istockphoto.com/Orhan GULDESTE

Двух москвичей, подозреваемых в разбойном нападении на жителя Ивантеевки, задержали подмосковные полицейские, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«О нападении заявил пострадавший. Он сообщил, что на него напали неизвестные, избили, силком усадили в машину, вывезли в лес и там, угрожая пистолетом забрали у него мобильный телефон и деньги — около 3 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в преступлении, против них завели уголовное дело по статье «Разбой». Обоих задержанных до суда оставили под стражей.

Ранее сообщалось, что жительницу Красноярского края, заставившую своего 11-летнего сына выпить чистящее средство «Азелит», приговорили к пяти годам в колонии.

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#разбой
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#мвд московской области
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Появились новые детали крушения пассажирского самолета в Казахстане
Кислородный баллон взорвался на борту рухнувшего в Казахстане самолета
25 декабря 2024, 12:04

Фото: iStock/andreart

На борту пассажирского самолета авиакомпании AZAL, потерпевшего крушение вблизи Актау произошел взрыв кислородного баллона. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области, других подробностей там не привели.
Эту информацию подтверждают и выжившие пассажиры. По их словам, после взрыва кислородного баллона люди в салоне начали терять сознание.

Напомним, в среду, 25 декабря, в Казахстане вблизи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. По данным авиакомпании, причиной крушения пассажирского самолета, предварительно, стало столкновение со стаей птиц.

На борту находилось 62 пассажира и пять членов экипажа — 16 граждан России, 37 граждан Азербайджана, шесть из Казахстана и три из Киргизии.

По последним данным, при авиакатастрофе выжили 28 человек. Девять из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Среди них две девочки 13 и 16 лет. Сейчас за их жизнь борются врачи. Известно, что пилоты погибли.

Государственная делегация Азербайджана по поручению президента Ильхама Алиева направлена в Казахстан для выяснения на месте причин крушения самолета.

Уточняется, что Алиев экстренно вернется в Баку из РФ с неформального саммита СНГ в связи с ЧП в Актау. При этом в Казахстане создали комиссию по расследованию причин крушения воздушного судна.

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#самолет
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#человек
#компании
#авиакомпании
#рф
#пилоты
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Делегацию Азербайджана направили в Казахстан на место крушения самолета
Алиев направил делегацию Азербайджана в Казахстан на место крушения самолета
25 декабря 2024, 11:53

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Государственная делегация Азербайджана по поручению президента Ильхама Алиева направлена в Казахстан для выяснения на месте причин крушения самолета AZAL. Об этом сообщает агентство АПА.
Уточняется, что Алиев вернется в Баку из РФ с неформального саммита СНГ в связи с ЧП в Актау. При этом в Казахстане создали комиссию по расследованию причин крушения воздушного судна.

Напомним, в среду, 25 декабря, в Казахстане вблизи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. По данным авиакомпании, причиной крушения пассажирского самолета, предварительно, стало столкновение со стаей птиц.

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#самолет
#мчс
#столкновение
#чп
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#бпла
#компании
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#авиакомпании
#крушение
#рф
#жертвы
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Заставившей сына выпить «Азелит» женщине вынесли приговор в Красноярском крае
Заставившая сына выпить «Азелит» женщина получила пять лет колонии
25 декабря 2024, 11:35

Фото: istockphoto/AMilkin

К пяти годам колонии приговорили женщину, заставившую своего 11-летнего сына выпить чистящее средство «Азелит» в Красноярском крае. Об этом проинформировали в региональном главке СК России.
«Вынесен приговор в отношении 34-летней жительницы Манского района… Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сказано в публикации.
Пострадавший сейчас проходит плановое лечение, до конца августа он был в стационаре. Осужденная свою вину не признала, сославшись на то, что «не желала смерти сыну». Процесс проходил по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего.

По сообщению региональной прокуратуры, все произошло в июле, когда подсудимая пришла домой в нетрезвом виде, начав ругаться с ребенком и ударив его по голове кочергой. После она заставила школьника выпить средство и пошла спать. Скорую вызвал отец, вернувшийся с работы. У мальчика зафиксировали рану затылка, отравление щелочью, внутреннее кровотечение, а также ожоги пищевода и носоглотки.

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#красноярский край
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