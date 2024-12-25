В авиакатастрофе в Актау выжили 28 человек

Фото: iStock/sudok1
28 выживших при крушении пассажирского самолета в казахстанском Актау доставили в больницу. Об этом проинформировали в МЧС Казахстана.
По данным ведомства, девять из них находятся в тяжелом состоянии. Всем оказывается необходимая помощь.
Всего к месту крушения воздушного судна прибыли 22 бригады службы скорой помощи и шесть бригад медицинского центра по чрезвычайным ситуациям.
Напомним, в среду, 25 декабря, в Казахстане вблизи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. По данным авиакомпании, причиной крушения пассажирского самолета, предварительно, стало столкновение со стаей птиц.
Читайте также:
Появились новые детали крушения пассажирского самолета в Казахстане
Делегацию Азербайджана направили в Казахстан на место крушения самолета
МЧС Казахстана: при крушении самолета выжили 25 человек
Всего к месту крушения воздушного судна прибыли 22 бригады службы скорой помощи и шесть бригад медицинского центра по чрезвычайным ситуациям.
Напомним, в среду, 25 декабря, в Казахстане вблизи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. По данным авиакомпании, причиной крушения пассажирского самолета, предварительно, стало столкновение со стаей птиц.
Читайте также:
Появились новые детали крушения пассажирского самолета в Казахстане
Делегацию Азербайджана направили в Казахстан на место крушения самолета
МЧС Казахстана: при крушении самолета выжили 25 человек
Екатерина Коршунова