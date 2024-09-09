Потерпевший крушение в Подмосковье Ан-2 не должен был взлетать

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Потерпевший крушение в подмосковном Ватулине самолёт не должен был взлетать. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Отмечается, что самолёт случайно взлетел во время обкатки двигателя, после чего практически сразу же упал. Он был обнаружен в 250 метрах от взлётной полосы расположенного рядом с селом аэродрома.
Ранее сообщалось, что в поле под Москвой рухнул кукурузник Ан-2. Причиной крушения стал отказ двигателя. Это был тестовый полет после длительного ремонта. В салоне находились пилот и его помощник, которые скончались на месте до прибытия медиков.
Прокуратура Московской области возбудила уголовное дело по факту произошедшего.
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Ранее сообщалось, что в поле под Москвой рухнул кукурузник Ан-2. Причиной крушения стал отказ двигателя. Это был тестовый полет после длительного ремонта. В салоне находились пилот и его помощник, которые скончались на месте до прибытия медиков.
Прокуратура Московской области возбудила уголовное дело по факту произошедшего.
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Анастасия Чинкова