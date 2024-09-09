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Потерпевший крушение в Подмосковье Ан-2 не должен был взлетать

09 сентября 2024, 15:54
Фото: iStock/aarrows

Фото: iStock/aarrows

Потерпевший крушение в подмосковном Ватулине самолёт не должен был взлетать. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Отмечается, что самолёт случайно взлетел во время обкатки двигателя, после чего практически сразу же упал. Он был обнаружен в 250 метрах от взлётной полосы расположенного рядом с селом аэродрома.

Ранее сообщалось, что в поле под Москвой рухнул кукурузник Ан-2. Причиной крушения стал отказ двигателя. Это был тестовый полет после длительного ремонта. В салоне находились пилот и его помощник, которые скончались на месте до прибытия медиков.



Прокуратура Московской области возбудила уголовное дело по факту произошедшего.

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В Татарстане убили бывшего замначальника танкового училища Хахина
09 сентября 2024, 16:05

Фото: iStock/vmargineanu

В Татарстане нашли мертвым бывшего заместителя начальника казанского танкового училища полковником Валерия Хахина в собственной квартире, по предварительным данным, мужчину убили. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.
По данным издания, тело Хахина обнаружили в его квартире на улице Япеева в Казани. На трупе обнаружили несколько ножевых ранений. Полицейских вызвала жена Хахина. Она не смогла открыть входную дверь, испугавшись, что с мужем могло что-то случиться, она позвонила в полицию. Сейчас правоохранители выясняют подробности убийства.

Полковник был членом Правления Всероссийского общественного движения «Союз танкистов России».

Ранее сообщалось, что гражданин США убил свою невесту из России в подмосковном Одинцово. По данным журналистов, американец нанес жертве смертельное ножевое ранение.

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Названа предварительная причина крушения самолёта в Подмосковье
09 сентября 2024, 15:44

Фото: Екатерина Данилина

У самолёта-амфибии «Алекс-251», который рухнул в ходе тестового полёта недалеко от аэродрома в деревне Ватулино Рузского округа, мог отказать двигатель, на это указывают показания свидетелей, передаёт корреспондент Екатерина Данилова.
«Свидетели утверждают, что мотор самолета «чихнул» еще при взлете. После этого «Алекс-251» ушёл на второй круг – это можно расценить как решение пилотов посадить самолёт. Во время выполнения этого манёвра у самолета отказал двигатель. Потом свидетели услышали рёв мотора: возможно, пилоты пытались перезапустить двигатель. Затем самолет упал поблизости от СНТ «Бабаево-2», — говорится в сообщении.
Оба пилота, находившиеся в самолёте, погибли.

А месте работают экстренные службы.

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#подмосковье
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Появилось первое фото Ан-2 после крушения в Подмосковье
09 сентября 2024, 14:18

Фото: iStock/Gudella

Опубликовано первое фото самолёта Ан-2, упавшего во время испытательного полёта в районе деревни Ватулино в Московской области. Снимок представил Telegram-канал Mash.

Отмечается, что в результате крушения погибли обо пилота. Самолёт, совершавший испытательный полёт использовался местным парашютным клубом.

Причиной падения назвали неполадки с мотором. Экипаж проводил первый тестовый полёт после длительно ремонта судна.

Всего в этот день самолёт поднимался в небо трижды. Первые два взлёта прошли штатно. А во время третьего что-то произошло с мотором, но самолёт продолжил полёт. Однако после этого он начал резко снижаться, после чего рухнул в кукурузное поле недалеко от аэродрома у деревни Ватулино.

Местный житель, увидевший произошедшее, поспешил к месту крушения с аптечкой. Он вытащил пилотов, опасаясь начала пожара. У обоих были разбиты головы, они находились без признаков жизни. Позднее на место происшествия прибыли спасатели и медики.

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#спасатели
#происшествия
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В Подмосковье потерпел крушение самолет Ан-2
09 сентября 2024, 13:45

Фото: iStock/Olha Haletska

В Рузском городском округе Подмосковья потерпел крушение легкий самолет Ан-2. Весь экипаж погиб, об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, «кукурузник» разбился у поселка Ватулино Рузского городского округа в районе аэродрома во время испытательного полета после ремонта. По предварительным данным оба члена экипажа погибли. На месте ЧП уже работают представитель экстренных служб. Причины крушения устанавливаются.

Ранее также сообщалось, что вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» 31 августа пропал в Камчатском крае. Позже стало известно, что борт потерпел крушение. Спасатели МЧС обнаружили тела 17 погибших пассажиров на месте крушения вертолета. ЧП могло произойти в условиях плохой видимости. Согласно предварительной информации, причиной крушения вертолета стала ошибка экипажа.

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#крушение
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Туристы из России чуть не сгорели в пожаре в китайском отеле
PrimaMedia: туристы из России чуть не сгорели во время пожара в отеле Китая
09 сентября 2024, 13:38

Фото: iStock/Kara Capaldo

Туристы из России, приехавшие на отдых в Китай, чуть не сгорели во время пожара в отеле города Яньцзи. Об этом сообщает телеграм-канал PrimaMedia. Отмечается, что всего пострадали около 20 отдыхающих из Приморского края.
«Примерно в 23:20 во всем отеле выключился свет. Мы выглянули в коридор и увидели, как на нашем четвертом этаже по полу и с потолка идет густой серый дым», — приводят слова одной из пострадавших.
По данным издания, пожар произошел в пристройке, которая находится над рестораном и кухней, после чего дымом заволокло весь четвертый этаж. Туристы рассказали, что им удалось спастись только через 10 минут благодаря другим отдыхающим.

Собеседники канала утверждают, что всему виной неисправная пожарная сигнализация и датчики тушения.

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#туристы
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#туризм
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В Москве осудят мигрантов, изнасиловавших спящих девушек
В Москве пройдёт суд над двумя мигрантами, изнасиловавшими двух девушек
09 сентября 2024, 13:16

Фото: iStock/Zolnierek

Следователи в Москве завершили расследование уголовного дела в отношении двоих граждан Киргизии, которые изнасиловали малознакомых им девушек в квартире на проспекте Мира. Об этом управление Следственного комитета РФ по столице сообщило в беседе с «Лентой.ру».
По версии следствия, инцидент произошёл в ночь с 8 на 9 июля. Двое фигурантов дела находились в состоянии алкогольного опьянения в квартире на проспекте Мира. Убедившись, что две малознакомые им девушки уснули, они изнасиловали их. Всё происходящее записывалось на видео.

В настоящее время задержанные, проходящие по делу УК РФ об изнасиловании, находятся под стражей. Их дело направлено в суд.

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#изнасилование
#мигранты
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В Уфе задержали неизвестного мужчину, который ворвался в лицей №6
09 сентября 2024, 13:11

Фото: iStock/tiero

В Уфе сегодня, 9 сентября, неизвестный мужчина ворвался в здание лицея №6 на улице Комсомольской, перепуганные школьники забаррикадировались в классах, часть людей эвакуировались. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан».
Отмечается, что вскоре нарушителя спокойствия удалось задержать, им оказался 49-летний местный житель, предположительно, с тяжелым заболеванием.
«Опасных предметов при себе не имел. Мужчина доставлен в отдел полиции. Горожанин находится в неадекватном состоянии, возможно в связи с имеющимся у него тяжелым заболеванием. Мужчина передан родственникам. Обстоятельства происшествия уточняются», — заявили в республиканском УМВД.
Ранее сообщалось, что в школе американского Джоппатауна 16-летний подросток открыл стрельбу после драки со сверстником. Отмечалось, что 15-летний пострадавший был госпитализирован и находится в критическом состоянии.

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#школа
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В Волгограде осудят отца и мачеху, которые тушили окурки об пятилетнего ребенка
09 сентября 2024, 13:08

Фото: iStock/Michał Chodyra

В Волгограде под суд попали 38-летний отец и 37-летняя мачеха за то, что избивали пятилетнего мальчика и тушили об него окурки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.
Согласно сообщению, семья проживала в Тракторозаводском районе региона. Отец и мачеха регулярно избивали ребенка и тушили об него сигареты. На теле ребенка обнаружены множественные синяки, ссадины и ожоги. Кроме того, мужчина и женщина под воздействием алкогольных напитков дрались при ребенке между собой.

В отношении обоих возбуждены уголовные дела. Их собираются лишить родительских прав и обязать выплатить компенсацию за нанесение морального вреда.

Женщина полностью призналась в содеянном, отец же вину свою отрицает. В настоящее время мальчик находится в социальном учреждении. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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Автобус с украинскими военными столкнулся с грузовиком в Львовской области
09 сентября 2024, 12:39

Фото: iStock/conejota

Автобус с бойцами ВСУ попал в аварию в Львовской области Украины. Об этом сообщает местное издание «Страна.ua» в своём Telegram-канале.
Отмечается, что автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего пострадали 12 военных, а водитель автобуса скончался на месте.

ДТП произошло накануне ночью в 03:30 на трассе Киев – Чоп.

Ранее сообщалось, что в воскресенье вечером на трассе в Житомирской области Украины погиб советник бывшего министра стратегической промышленности Ярослав Олейник, регулирующий снабжение украинской армии беспилотниками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Также ранее стало известно о том, что на ЦКАД в Подмосковье перевернулся автобус с 27 рабочими после столкновения с двумя фурами.

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#грузовик
#дтп
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