Потерял человечность: Захарова об ударе Киева по Белгороду

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала удар по Белгороду с украинской стороны 12 мая, в результате которого произошло обрушение подъезда многоквартирного дома.
Как передают argumenti.ru, Захарова считает, что подобные действия говорят об окончательной потере Киева понятий о человечности.
До этого сообщалось, что RT собирает средства для белгородцев, пострадавших от обрушения подъезда дома после обстрела ВСУ. Так, например, была оказана помощь родственникам в организации похорон последней обнаруженной под завалами дома, по которому нанесли удар ВСУ, жертвы.
Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы после обрушения десятиэтажки в Белгороде завершены.
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До этого сообщалось, что RT собирает средства для белгородцев, пострадавших от обрушения подъезда дома после обстрела ВСУ. Так, например, была оказана помощь родственникам в организации похорон последней обнаруженной под завалами дома, по которому нанесли удар ВСУ, жертвы.
Ранее сообщалось, что поисково-спасательные работы после обрушения десятиэтажки в Белгороде завершены.
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Мелисса Тимофеева