При атаке ВСУ на Белгород пострадала женщина

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В результате атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район 14 мая пострадала женщина. Об этом написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Сообщается, что женщина получила осколочное ранение позвоночника с повреждением спинного мозга. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Он заявил, что в результате обстрела ВСУ повреждено остекление в 21 квартире в 9 многоквартирных домах. По его словам, над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила несколько воздушных целей.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью над Белгородской областью с помощью ПВО были уничтожены 25 реактивных снарядов украинской РЗСО «Вампир».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Он заявил, что в результате обстрела ВСУ повреждено остекление в 21 квартире в 9 многоквартирных домах. По его словам, над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила несколько воздушных целей.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью над Белгородской областью с помощью ПВО были уничтожены 25 реактивных снарядов украинской РЗСО «Вампир».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова