«Потерял сознание»: Россиянин на «Газели» влетел в 90-летнего пенсионера
В Тимирязевском районе столицы автомобиль «Газель» сбил двух пешеходов и скрылся. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».
ДТП случилось утром 16 декабря на Красностуденческом проезде в Северном административном округе. Водитель малотоннажного грузовика не остановился после наезда. Пострадавшими стали 87-летняя женщина и 90-летний мужчина. После удара пенсионер потерял сознание.
Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место. Медики доставили обоих пожилых людей в Боткинскую больницу. Врачи диагностировали у пенсионерки открытую черепно-мозговую травму. Ей потребовалось подключение к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
У 90-летнего пациента специалисты констатировали сотрясение головного мозга, а также перелом шейки бедра и перелом плечевой кости. Обстоятельства происшествия и личность водителя устанавливают правоохранительные органы.
Читайте также: