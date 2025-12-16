Достижения.рф

«Потерял сознание»: Россиянин на «Газели» влетел в 90-летнего пенсионера

В Москве «Газель» сбила двух пенсионеров и скрылась с места ДТП
Фото: Istock/DarthArt

В Тимирязевском районе столицы автомобиль «Газель» сбил двух пешеходов и скрылся. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».



ДТП случилось утром 16 декабря на Красностуденческом проезде в Северном административном округе. Водитель малотоннажного грузовика не остановился после наезда. Пострадавшими стали 87-летняя женщина и 90-летний мужчина. После удара пенсионер потерял сознание.

Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место. Медики доставили обоих пожилых людей в Боткинскую больницу. Врачи диагностировали у пенсионерки открытую черепно-мозговую травму. Ей потребовалось подключение к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

У 90-летнего пациента специалисты констатировали сотрясение головного мозга, а также перелом шейки бедра и перелом плечевой кости. Обстоятельства происшествия и личность водителя устанавливают правоохранительные органы.

Ольга Щелокова

