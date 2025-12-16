«Потерял сознание»: Россиянин на «Газели» влетел в 90-летнего пенсионера

16 декабря 2025, 13:21

В Москве «Газель» сбила двух пенсионеров и скрылась с места ДТП

Фото: Istock/DarthArt

В Тимирязевском районе столицы автомобиль «Газель» сбил двух пешеходов и скрылся. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».