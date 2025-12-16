В Москве иностранец предложил инспектору ДПС 15 тысяч и оказался под следствием
В Москве возбудили уголовное дело в отношении иностранного гражданина. Его подозревают в попытке дать взятку инспектору ДПС. Об этом сообщает СУ СК РФ по городу.
Инцидент произошёл на юго-западе столицы. Иностранец предложил сотруднику ГИБДД 15 тысяч рублей, чтобы тот не составил протокол о нарушении. Инспектор отказался от денег и задержал подозреваемого.
Следователи уже провели необходимые действия с фигурантом. Мужчине предъявили обвинение, он полностью признал вину. Уголовное дело расследуют по статье о покушении на дачу взятки должностному лицу.
