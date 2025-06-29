Потерявшая сознание туристка несколько минут летала на парашюте над Чёрным морем
Туристка, потерявшая сознание, несколько минут летала на парашюте над Чёрным морем в Краснодарском крае. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что всё произошло на пляже в станице Голубицкая. Женщина решила прокатиться на пляжном аттракционе, но в момент взлёта получила сильный удар по голове отлетевшим креплением. Туристка потеряла сознание и повисла на страховке, однако управлявший катером организатор не заметил этого и проехал полный маршрут.
После приземления женщина едва могли идти и очень плохо себя чувствовала. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. О её дальнейшем состоянии ничего неизвестно.
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