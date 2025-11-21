Двое российских школьников пошли к реке и провалились под лед
В Новосибирске ищут 11-летнего мальчика, который провалился под лед на реке Иня
Двое мальчиков 12 и 11 лет провалились под лед в Новосибирске. Об этом сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС.
Все произошло на реке Иня в районе улицы Заречной. Оказавшийся поблизости мужчина выбежал из машины с тросом и вытащил на берег одного ребенка. Однако второй к тому моменту скрылся под водой. Сейчас его поисками занимаются спасатели.
В ведомстве призвали родителей не оставлять детей без присмотра возле водоемов, а также предупредили жителей региона об опасности выхода на тонкий лед.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае нашли тела четырех мужчин, утонувших во время ночной рыбалки.
