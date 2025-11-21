Двое российских школьников пошли к реке и провалились под лед

21 ноября 2025, 18:18

В Новосибирске ищут 11-летнего мальчика, который провалился под лед на реке Иня

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Двое мальчиков 12 и 11 лет провалились под лед в Новосибирске. Об этом сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС.