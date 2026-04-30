Потерявший ноги жокей провел шесть часов под мертвой лошадью в Австралии

Фото: istockphoto/Evgeniy Romanov

Опытный жокей Шейн МакГоверн потерял обе ноги в результате несчастного случая на тренировочной базе в австралийском штате Квинсленд. Во время занятия лошадь по кличке Реформист внезапно рухнула на спортсмена из-за аневризмы.





Мужчина провел в завале шесть часов. Всё это время он оставался придавленным тушей мертвого животного, что привело к критическому нарушению кровообращения в нижних конечностях. Помимо этого, у жокея диагностировали вывих плеча и переломы нескольких ребер. Пострадавшего обнаружила его супруга Ким.



Спустя десять дней МакГоверну ампутировали левую ногу. Однако на этой неделе Австралийская ассоциация жокеев сообщила, что спасти вторую конечность не удалось.





«К сожалению, Шейну теперь ампутировали обе ноги. Мы посылаем тебе молитвы и любовь», — говорится в заявлении организации.



