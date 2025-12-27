18-летнего пешехода переехали два раза подряд в российском регионе
В Ленинградской области 18-летнего парня сбили два автомобиля подряд. Об этом сообщает телеканал 78.ru в своем телеграм-канале.
Авария произошла вечером 26 декабря на трассе Песочное — Киссолово. Утверждается, что молодой человек шел по проезжей части посреди полосы. В этот момент на него сзади наехал автомобиль Infiniti, двигавшийся в попутном направлении.
Удар был настолько сильным, что пешехода отбросило на встречную полосу, где его сбил другой автомобиль — Mazda. Юноша скончался на месте до приезда медиков. В настоящее время полиция проводит проверку по факту ДТП, устанавливает все его причины и обстоятельства.
Ранее сообщалось, что пять россиян пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Белоруссии. Сейчас они находятся в местной больнице под наблюдением врачей.
