18-летнего пешехода переехали два раза подряд в российском регионе

В Ленобласти 18-летний парень погиб после наезда двух автомобилей
Фото: iStock/Erich Fend

В Ленинградской области 18-летнего парня сбили два автомобиля подряд. Об этом сообщает телеканал 78.ru в своем телеграм-канале.



Авария произошла вечером 26 декабря на трассе Песочное — Киссолово. Утверждается, что молодой человек шел по проезжей части посреди полосы. В этот момент на него сзади наехал автомобиль Infiniti, двигавшийся в попутном направлении.

Удар был настолько сильным, что пешехода отбросило на встречную полосу, где его сбил другой автомобиль — Mazda. Юноша скончался на месте до приезда медиков. В настоящее время полиция проводит проверку по факту ДТП, устанавливает все его причины и обстоятельства.

Ранее сообщалось, что пять россиян пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Белоруссии. Сейчас они находятся в местной больнице под наблюдением врачей.

Лидия Пономарева

