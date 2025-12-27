18-летнего пешехода переехали два раза подряд в российском регионе

27 декабря 2025, 14:36

В Ленобласти 18-летний парень погиб после наезда двух автомобилей

Фото: iStock/Erich Fend

В Ленинградской области 18-летнего парня сбили два автомобиля подряд. Об этом сообщает телеканал 78.ru в своем телеграм-канале.