Молодой сотрудник кафе не пережил 80-часовой рабочей недели

29 октября 2025, 11:27

В Южной Корее 20-летний сотрудник популярной сети кафе умер из-за переработок

Фото: iStock/Soumen Hazra

В Южной Корее разгорелся скандал из-за 20-летнего сотрудника популярной сети кафе-пекарен, который не пережил 80-часовой рабочей недели. Об этом информирует The Korea Times.