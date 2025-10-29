Молодой сотрудник кафе не пережил 80-часовой рабочей недели
В Южной Корее разгорелся скандал из-за 20-летнего сотрудника популярной сети кафе-пекарен, который не пережил 80-часовой рабочей недели. Об этом информирует The Korea Times.
В июле этого года скончался молодой сотрудник кафе сети London Bagel Museum. По информации членов «Партии справедливости», кореец начал работать в этом заведении в мае 2024 года, и с тех пор его вынуждали перерабатывать. В день своей смерти он пришел на работу в 9 часов утра и ушел только в полночь. За неделю до этого он отработал 21 час подряд.
В «Партии справедливости» утверждают, что рабочая неделя молодого человека часто превышала 80 часов. Согласно трудовому договору, кореец должен был отработать 14 сверхурочных часов, что превышает разрешенные в стране 52 часа в неделю.
Родственники погибшего требуют привлечь к ответственности владельцев London Bagel Museum за произошедшее. Однако представители компании заявили, что предоставленная информация о переработках не совпадает с их внутренними записями.
Читайте также: