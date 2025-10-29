В Петербурге почти неделю ищут пропавшую 21-летнюю девушку

29 октября 2025, 14:52

Фото: iStock/Dzurag

В Санкт-Петербурге и области с 24 октября идут поиски 21-летней Дарины Байковой. Об этом сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».