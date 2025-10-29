В Петербурге почти неделю ищут пропавшую 21-летнюю девушку
В Санкт-Петербурге и области с 24 октября идут поиски 21-летней Дарины Байковой. Об этом сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
24 октября Дарина покинула свой дом в Пикалёво и с тех пор не выходила на связь с родными. Изначально правоохранительные органы и волонтеры полагали, что девушка ушла от своего молодого человека к другому. Однако после начала поисковых мероприятий матери и близким Дарины начали поступать звонки с неизвестных номеров. Незнакомые люди угрожают семье и требуют деньги.
По предварительным данным, к исчезновению девушки могут быть причастны телефонные мошенники. Они могли заставить девушку переехать в Санкт-Петербург и запретить ей поддерживать контакт с близкими.
