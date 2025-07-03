SHOT: 13-летний школьник получил ожоги 50% тела, позагорав на пляже в Сочи
13-летний подросток получил ожоги 50% тела на пляже в Сочи. Как сообщает телеграм-канал SHOT, школьника госпитализировали после длительного пребывания на солнце.
Инцидент произошел в минувший вторник, 1 июля. Мальчик отправился загорать, но не заметил, как кожа начала сильно обгорать. Вскоре на его теле появились красные волдыри. Скорую вызвали другие отдыхающие.
Примечательно, что температура воздуха в тот день не превышала 25 градусов, но наблюдался высокий уровень ультрафиолетового излучения, который приближался к опасным значениям.
Перед этим сообщалось, что в Москве из-за падения дерева пострадал ребенок. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.
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