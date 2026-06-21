В Приморье пропал вертолет с двумя людьми на борту
В Приморском крае начались поиски пропавшего вертолета R-44. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Воздушное судно вылетело из поселка Терней в село Единка для выполнения лесоавиационных работ. Однако около 12:00 экипаж перестал выходить на связь. Его местонахождение остается неизвестным более пяти часов.
Надзорное ведомство организовало проверку. Также возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.
По данным телеграм-канала Baza, на борту находились два человека: пилот Екатерина В. со стажем более 15 лет и летчик-наблюдатель Николай Х. Они выполняли штатную задачу по осмотру территории на наличие задымлений и возгораний. Сигналов о проблемах от них не поступало.
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