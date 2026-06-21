Водитель наехал на малыша в Ростове, в результате ДТП двухлетний ребенок погиб
В Ростове-на-Дону двухлетний ребенок погиб под колесами кроссовера во дворе жилого дома. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Трагический инцидент произошел вечером 20 июня. По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля Haval Jolion начал движение после открытия шлагбаума на въезде во двор. В этот момент на расположенную рядом пешеходную «зебру» выбежал малолетний пешеход.
Водитель не успел среагировать и совершил наезд на ребенка. Малыша с тяжелыми травмами экстренно госпитализировали, однако спасти его жизнь врачам не удалось. Ребенок скончался в больнице. Обстоятельства происшествия и точная причина ДТП устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.
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