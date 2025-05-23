Потолок рухнул в жилом доме в Кузбассе

Фото: istockphoto/Melissa Kopka
Потолок в жилом доме в кузбасском Прокопьевске рухнул из-за грубой ошибки при монтаже натяжного потолка. Об этом пишет «Сибдепо» со ссылкой на городскую пресс-службу. Уточняется, что угрозы обрушения перекрытия нет и оно в удовлетворительном состоянии. Все произошло на Союзной улице в коридоре одного из жилых зданий.
«Жителям был предложено жилье из маневренного фонда (трёхкомнатная квартира в благоустроенном доме), от которого жильцы данной квартиры отказались», — сказано в публикации.
В материале говорится, что конструкцию нужно было крепить к бетонной плите, но рабочие зафиксировали ее на штукатурке, что вызвало нагрузку на отделочный слой. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Читайте также:
В Орловской области разбился вертолёт
Плохо себя вела: в Челябинской области мать заказала убийство своей дочери
На главного конструктора «Курганприбора» Андрея Кондратьева совершено нападение
Никита Кротов