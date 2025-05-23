В Орловской области разбился вертолёт

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Вертолёт упал в районе посёлка Нарышкино (Урицкий район, Орловская область) около 14 часов, сообщает телеграм-канал Baza.
По словам очевидцев, после крушения начался пожар, слышны взрывы.
Как пишет телеграм-канала SHOT, по предварительным данным, погибли два человека. Источник уточнил, что погиб экипаж вертолёта. Также известна причина крушения воздушного судна — отказ двигателя. Вертолёт рухнул на территорию заброшенного химического предприятия.
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Как пишет телеграм-канала SHOT, по предварительным данным, погибли два человека. Источник уточнил, что погиб экипаж вертолёта. Также известна причина крушения воздушного судна — отказ двигателя. Вертолёт рухнул на территорию заброшенного химического предприятия.
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Анастасия Чубина